Тарасов вернулся в римскую клинику, где ему сняли гипс - Советский спорт
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14 июля 2019 10:39Футбол

Тарасов вернулся в римскую клинику, где ему сняли гипс

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике.

Об этом сообщает в Instagram римской клиники «Вилла Стюарт», куда хавбек приехал для прохождения курса физиотерапии.

«Вчера вечером Дмитрий Тарасов вернулся в клинику спустя три недели после операции. С него сняли гипс, а сегодня утром он начал проходить курс физиотерапии», - говорится в сообщении клиники.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул клуб по истечении срока контракта. При этом в матче заключительного тура прошлого чемпионата с «Уфой» (1:0) Тарасов получил травму и за свой счет оплатил операцию в Риме.

Накануне на встрече с болельщиками генеральный директор клуба Василий Кикнадзе заявил, что ситуация с оплатой лечения игрока может дойти до суда.

Добавим, что Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. За это время он провел за команду 188 матчей, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

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