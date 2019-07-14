Хамес близок к переходу в «Атлетико» - Советский спорт
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14 июля 2019 10:57Футбол

Хамес близок к переходу в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может перейти в «Атлетико».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанскую Marca, стороны близки к заключению соглашения по трансферу колумбийца.

По информации издания, сам хавбек не против продолжить карьеру в составе «Атлетико».

Ранее стало известно, что итальянский «Наполи» отказался платить «Реалу» 42 миллиона евро за 28-летнего полузащитника.

Напомним, предыдущие два сезона Родригес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач. Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года.

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