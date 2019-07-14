«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких английских топ-клубов.

По информации Mirror, интерес к форварду армейцев проявляют «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Как сообщает издание, переход 21-летнего нападающего оценивается английскими клубами в 22,2 миллиона евро.

Напомним, что Чалов является воспитанником ЦСКА, а за основную команду выступает с 2017 года. За это время он 86 матчей за клуб, записав на свой счет 30 забитых мячей и 14 результативных передач. С 15 голами в 30 матчах Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне 2018/19.

Добавим, что действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает трансфер футболиста в 16 миллионов евро.