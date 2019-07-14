На матче «Зенит» – «Тамбов» ожидается до 45 тысяч зрителей

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на первом матче «Зенита» в новом сезоне РПЛ ожидается порядка 45 тысяч зрителей.
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