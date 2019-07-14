На матче «Зенит» – «Тамбов» ожидается до 45 тысяч зрителей - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 12:50Футбол

На матче «Зенит» – «Тамбов» ожидается до 45 тысяч зрителей

В воскресенье, 14 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на первом матче «Зенита» в новом сезоне РПЛ ожидается порядка 45 тысяч зрителей.

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