На матче «Зенит» – «Тамбов» ожидается до 45 тысяч зрителей В воскресенье, 14 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на первом матче «Зенита» в новом сезоне РПЛ ожидается порядка 45 тысяч зрителей.