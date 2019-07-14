«Бавария» представила гостевую форму на сезон-2019/20

«Новый дизайн был вдохновлен текущими модными трендами, органично выглядит на футбольном поле. Форма предлагает уникальное сочетание инноваций, помогающих игрокам демонстрировать свой максимум, с современным дизайном», - говорится на официальном сайте мюнхенской команды.
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