«Крылья Советов» - ЦСКА. Стартовые составы команд - Советский спорт
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14 июля 2019 15:14Футбол

«Крылья Советов» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 1-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Зотов, Рохель, Тимофеев, Терехов, Смирнов, Голенков, Радонич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Дивеев, Набабкин, Ефремов, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол, Нисимура, Н’Диайе.

Добавим, что встреча состоится сегодня на «Самаре Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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