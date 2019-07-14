Александр Бубнов: Любой иной исход кроме уверенной победы «Зенита» будет сенсацией - Советский спорт
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14 июля 2019 15:33Футбол

Александр Бубнов: Любой иной исход кроме уверенной победы «Зенита» будет сенсацией

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Тамбовом».

– Чемпион принимает дебютанта лиги. Любой иной исход кроме уверенной победы хозяев будет сенсацией. Прогноз: 3:1, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что первом домашнем матче «Зенита» в новом сезоне РПЛ ожидается порядка 45 тысяч зрителей.

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