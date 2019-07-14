Александр Бубнов: Любой иной исход кроме уверенной победы «Зенита» будет сенсацией

– Чемпион принимает дебютанта лиги. Любой иной исход кроме уверенной победы хозяев будет сенсацией. Прогноз: 3:1, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что первом домашнем матче «Зенита» в новом сезоне РПЛ ожидается порядка 45 тысяч зрителей.
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