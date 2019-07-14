Александр Ширко: По игре «Спартака» в матче с «Сочи» есть большие вопросы

– По игре команды действительно есть большие вопросы. Все, что было в прошлом, то и продолжается. Но при этом результат матча положительный.
– «Спартак» не готов к сезону или не настроился на «Сочи»?
– Это первая игра. Трудно выйти без настроя. Все-таки открытие сезона. Нужно посмотреть вторую, третью игру. Как правило, команды втягиваются в сезон, набирают от матча к матчу, – приводит слова Ширко «Евро-футбол.ру».
Добавим, что следующем туре российской-премьер лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит».
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