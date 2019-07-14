Джанаев перешел в «Сочи»

«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение Андронова Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.

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