Джанаев перешел в «Сочи»

«Сочи» подписал контракт с вратарем Сосланом Джанаевым. Об этом сообщил гендиректор команды Дмитрий Рубашко.
– Подписали контракт с Джанаевым на два года, – цитирует менеджера ТАСС.
Минувший сезон Джанаев провел в польской «Медзе». На его счету один «сухарь» в семи матчах.
Также 32-летний голкипер выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Ахмат», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». За сборную России он сыграл один матч.
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