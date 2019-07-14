«Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев открыл счет (видео)

В матче первого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – ЦСКА открыт счет. На 51-й минуте точным ударом отметился форвард самарцев Александр Соболев. Ему ассистировал Дмитрий Кабутов.
Для Соболева это восьмой мяч в 36-й игре в РПЛ за карьеру. До этого он не забивал московским клубам.
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