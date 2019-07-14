«Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев оформил дубль за семь минут (видео) 2:0 в Самаре.

В матче первого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» – ЦСКА забит второй мяч. На 58-й минуте пенальти реализовал форвард самарцев Александр Соболев. Семью минутами ранее он же открыл счет в этом матче.

Для Соболева это девятый мяч в 36-й игре в РПЛ за карьеру.