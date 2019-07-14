ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре Армейцы начали с поражения.

В матче первого тура российской премьер-лиге «Крылья Советов» в Самаре обыграли ЦСКА – 2:0.

Оба мяча забил нападающий Александр Соболев. На 51-й минуте он отличился с игры, а на 58-й – реализовал пенальти. Все голы здесь.

В следующем туре «Крылья» дома примут «Арсенал», а ЦСКА сыграет в Москве с «Оренбургом».

РПЛ

Первый тур

«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0).

Голы: Соболев, 51 (1:0); Соболев, 58 (2:0, пенальти).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 66), Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 71), Гынсарь, Соболев (Радоньич, 84).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Магнуссон, Шарлия (Нисимура, 78), Ахметов (Бийол, 61), Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Марадашвили, 88), Чалов.

Предупреждения: Комбаров, 38 – Васин, 31; Шарлия, 46; Чалов, 78.