Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»

В матче первого тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле нанесла поражение «Карвине» – 1:0.
Единственный мяч с пенальти на 82-й минуте провел российский форвард хозяев Николай Комличенко. Отметим, что с 62-й минуты гости играли в меньшинстве
Напомним, что в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
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