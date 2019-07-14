Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину» - Советский спорт
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14 июля 2019 19:24ФутболКоноплев Александр

Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»

Россиянин начал с победного гола.

В матче первого тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» на своем поле нанесла поражение «Карвине» – 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 82-й минуте провел российский форвард хозяев Николай Комличенко. Отметим, что с 62-й минуты гости играли в меньшинстве

Напомним, что в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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