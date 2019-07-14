«Барселона» представила Гризманна. Он будет играть под 17-м номером (видео)

Сегодня, 14 июля, нападающий сборной Франции Антуан Гризманн был представлен в качестве игрока «Барселоны».
Отмечается, что он подписал контракт в присутствии президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу, после чего стороны объявили, что он будет играть под номером 17.
Гризманн перебрался на «Камп Ноу» из «Атлетико» за 120 млн евро и подписал соглашение до 2024 года.
Добавим, что сумма отступных в его контракте составила 800 млн евро.
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