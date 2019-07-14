«Зенит» – «Тамбов». Хозяева дважды забили в начале второго тайма (видео) - Советский спорт
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14 июля 2019 20:12ФутболКоноплев Александр

«Зенит» – «Тамбов». Хозяева дважды забили в начале второго тайма (видео)

«Зенит» – «Тамбов» – 2:0.

Второй тайм матч первого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Тамбов» начался с двух голов хозяев.

на 46-й минуте отличился Александр Ерохин с паса Юрия Жиркова, а через две минуты Артем Дзюба забил с передачи Себастьян Дриусси.

Для Дзюбы этот гол стал 102-м в 308 матчах в премьер-лиге, у Ерохина – 33-й гол в 161 игре.

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