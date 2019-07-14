«Зенит» – «Тамбов». Гости забили первый мяч в премьер-лиге (видео) - Советский спорт
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14 июля 2019 20:34ФутболКоноплев Александр

«Зенит» – «Тамбов». Гости забили первый мяч в премьер-лиге (видео)

«Зенит» – «Тамбов» – 2:1.

В матче первого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Тамбов» забит третий мяч. Его автором на 71-й минуте стал нападающий гостей Ола Муйива.

Это первый гол тамбовчан в премьер-лиге.

«Зенит» ведет со счетом 2:1.

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