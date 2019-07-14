«Зенит» – «Тамбов». Гости забили первый мяч в премьер-лиге (видео)

В матче первого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Тамбов» забит третий мяч. Его автором на 71-й минуте стал нападающий гостей Ола Муйива.
Это первый гол тамбовчан в премьер-лиге.
«Зенит» ведет со счетом 2:1.
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