Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Тамбовом»

В матче первого тура российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Тамбов» – 2:1.

Счет на 46-й минуте открыл хавбек хозяев Александр Ерохин, а через две минуты ворота гостей поразил нападающий Артем Дзюба. На 71-й минуте Ола Муйива сократил отставание в счете, но на большее «Тамбов» не хватило. Видео голов здесь.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Сочи», а «Тамбов» встретится с «Локомотивом» в Москве.

РПЛ

Первый тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Тамбов» – 2:1 (0:0)

Голы: Ерохин, 46; Дзюба, 48 – Муйива, 71

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков (Барриос, 74), Оздоев, Ерохин (Сутормин, 66), Дзюба, Азмун (Ригони, 88), Дриусси

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов (Кулик, 74), Чуперка, Карасев, Килин (Муйива, 56), Мамтов (Костюков, 53), Аппаев

Предупреждения: Ракицкий, 61; Барриос, 80 – Аппаев, 81; Таказов, 88