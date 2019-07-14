Чалов едва не подрался с Рыжиковым (видео)

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов вступил в конфликт с голкипером «Крыльев Советов» Сергеем Рыжиковым.
21-летний нападающий пытался отобрать мяч у вратаря, который пытался ввести его в игру. Чалов попробовал выбить мяч, после чего 38-летний Рыжиков упал на газон и начал разговор с соперником на повышенных тонах.
В конфликт футболистов вмешался главный арбитр поединка Кирилл Левников. Он показал желтую карточку Чалову.
Добавим, что матч завершился победой «Крыльев» со счетом 2:0.
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