Ерохин признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Тамбов»

Именно он открыл счет на 46-й минуте встречи.
Ранее лучшими игроками в первом туре признавались Мигел Кардозу («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Песегов («Сочи»), Алексей Ионов («Ростов») и Александр Соболев («Крылья Советов»).
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