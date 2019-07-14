Ерохин признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Тамбов» - Советский спорт
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14 июля 2019 21:40ФутболКоноплев Александр

Ерохин признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Тамбов»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назван лучшим игроком матча первого тура российской премьер-лиги против «Тамбова» (1:0).

Именно он открыл счет на 46-й минуте встречи.

Ранее лучшими игроками в первом туре признавались Мигел Кардозу («Динамо»), Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Песегов («Сочи»), Алексей Ионов («Ростов») и Александр Соболев («Крылья Советов»).

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