Португалия обыграла Италию на юношеском чемпионате Европы

В матче первого тура чемпионата Европы U19 Португалия обыграла Италию – 3:0.
Забитыми мячами отметились Гонсалу Кардосо, Гонсалу Рамос и Феликс Андраде.
Ранее в этой группе Испания победила Армению – 4:1.
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