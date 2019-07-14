Португалия обыграла Италию на юношеском чемпионате Европы - Советский спорт
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14 июля 2019 22:08ФутболКоноплев Александр

Португалия обыграла Италию на юношеском чемпионате Европы

Второй крупный счет за день.

В матче первого тура чемпионата Европы U19 Португалия обыграла Италию – 3:0.

Забитыми мячами отметились Гонсалу Кардосо, Гонсалу Рамос и Феликс Андраде.

Ранее в этой группе Испания победила Армению – 4:1.

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