Семак подтвердил перевод Заболотного во вторую команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче первого тура российской премьер-лиги сообщил, что форвард Антоном Заболотным тренируется с «Зенитом-2».
– Он тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в российской премьер-лиге, – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.
Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На его счету четыре мяча в 37 играх во всех турнирах.
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