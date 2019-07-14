Семак подтвердил перевод Заболотного во вторую команду Заболотный не хочет уходить из «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) в матче первого тура российской премьер-лиги сообщил, что форвард Антоном Заболотным тренируется с «Зенитом-2».

– Он тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в российской премьер-лиге, – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На его счету четыре мяча в 37 играх во всех турнирах.