«Ахмат» дома обыграл «Краснодар» - Советский спорт
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14 июля 2019 23:32ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» дома обыграл «Краснодар»

Хватило одного гола.

В матче первого тура российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном победил «Краснодар» – 1:0.

Единственный мяч на 28-й минуте провел Бернард Бериша. На 10-й минуте он же не реализовал пенальти.

Все голы первого тура здесь.

Во втором туре «Ахмат» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, а «Краснодар» встретится в гостях с «Уфой».

РПЛ
1-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» – 1:0 (1:0)

Гол: Бериша, 28

Нереализованный пенальти: Бериша, 10 (вратарь)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель (Шимански, 46), Семенов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84)

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вильена, Ари, Вандерсон

Предупреждения: Нижич, 33; Харин, 35; Исмаэл Сильва, 82; Городов, 90+4 – Петров, 9; Камболов, 71; Вильена, 90+1

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