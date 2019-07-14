«Ахмат» дома обыграл «Краснодар»

В матче первого тура российской премьер-лиги «Ахмат» в Грозном победил «Краснодар» – 1:0.
Единственный мяч на 28-й минуте провел Бернард Бериша. На 10-й минуте он же не реализовал пенальти.
Во втором туре «Ахмат» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге, а «Краснодар» встретится в гостях с «Уфой».
РПЛ
1-й тур
«Ахмат» (Грозный) – «Краснодар» – 1:0 (1:0)
Гол: Бериша, 28
Нереализованный пенальти: Бериша, 10 (вратарь)
«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель (Шимански, 46), Семенов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84)
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон (Игнатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вильена, Ари, Вандерсон
Предупреждения: Нижич, 33; Харин, 35; Исмаэл Сильва, 82; Городов, 90+4 – Петров, 9; Камболов, 71; Вильена, 90+1