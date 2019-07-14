Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико» Ранее сообщалось, что мадридский суд хочет подать в суд сине-гранатовых.

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу не оставил без внимания заявление президента «Атлетико» Энрике Сересо, который ранее сообщил, что у клуба есть доказательства о договоренности каталонцев с Антуаном Гризманном, достигнутой в марте этого года.

Напомним, французский футболист перебрался на «Камп Ноу» 12 июля за 120 млн евро и подписал контракт до 2024 года.

По официальной информации, сумма его трансфера до 1 июля составляла 200 млн евро, после – 120 млн евро. В «Атлетико» считают, что «Барселона» нарушила спортивную этику, договорившись с игроком этой весной.

«У меня состоялась встреча с руководством «Атлетико». У них нет никаких доказательств. Тут просто не о чем говорить», – цитирует функционера Marca.