«Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда

Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси может перебраться в РПЛ.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Краснодар», который уже вышел на связь с руководством американского клуба.
21-летний Росси – воспитанник уругвайского клуба «Пеньяроль». В MLS он перебрался зимой 2018 года и отыграл в составе нынешней команды 60 матчей, забил 29 голов и отдал 12 голевых передач.
Также он провел 16 матчей за сборную Уругвая U20 и забил два гола.
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