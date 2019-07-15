«Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда - Советский спорт
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15 июля 2019 00:47ФутболГичунцев Артур

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда

Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий «Лос-Анджелеса» Диего Росси может перебраться в РПЛ.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Краснодар», который уже вышел на связь с руководством американского клуба.

21-летний Росси – воспитанник уругвайского клуба «Пеньяроль». В MLS он перебрался зимой 2018 года и отыграл в составе нынешней команды 60 матчей, забил 29 голов и отдал 12 голевых передач.

Также он провел 16 матчей за сборную Уругвая U20 и забил два гола.

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