Александр Анюков: ЦСКА был плох в атаке, и это заслуга «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков высказался после победы над московским ЦСКА (2:0) в 1-м туре РПЛ.
«ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды. Конечно, это заслуга «Крыльев», что ЦСКА был плох в атаке. Даже не спорю. Все играли плотно и не давали ничего сделать ЦСКА и заслуженно победили.
Что касается моего физического состояния, то я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока, конечно, на 100% не готов играть», – сказал Анюков в интервью YouTube-каналу Футбол России.
21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».
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