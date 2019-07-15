Александр Анюков: ЦСКА был плох в атаке, и это заслуга «Крыльев» - Советский спорт
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15 июля 2019 01:08ФутболГичунцев Артур

Александр Анюков: ЦСКА был плох в атаке, и это заслуга «Крыльев»

Встреча прошла в Самаре.

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков высказался после победы над московским ЦСКА (2:0) в 1-м туре РПЛ.

«ЦСКА владел инициативой, это понятно было. Они контролировали игру. Мы играли на контратаках, это принесло плоды. Конечно, это заслуга «Крыльев», что ЦСКА был плох в атаке. Даже не спорю. Все играли плотно и не давали ничего сделать ЦСКА и заслуженно победили.

Что касается моего физического состояния, то я работал, в каких-то моментах даже принимал участие. Но пока, конечно, на 100% не готов играть», – сказал Анюков в интервью YouTube-каналу Футбол России.

21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».

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