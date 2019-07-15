Рамзан Кадыров – о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» был непоколебим

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в 1-м туре РПЛ (1:0).
«На 29-й минуте Бериша забил очень красивый гол. Таким образом, ему удалось моментально реабилитироваться за нереализованный на 10-й минуте пенальти. Весь матч получился интересным. Много было атак и ударов, в том числе и в створ ворот. Наши футболисты выполнили и четыре угловых. Краснодарцы приложили максимум усилий, чтобы сравнять счет и вывести свою команду вперед. Но «Ахмат» был непоколебим. На радость тысячам болельщиков наши футболисты не упустили инициативу, играли напористо и заработали очки на старте сезона!
Внимательно наблюдал за игрой и ситуацией на спорткомплексе «Ахмат-Арена» директор по безопасности УЕФА Желко Павлица. В последнее время стал актуальным вопрос одобрения УЕФА проведения на нашем стадионе евроматчей. Следует отметить, что с момента открытия спорткомплекса на нем не зафиксирован ни один инцидент, представляющий угрозу игрокам или зрителям», – написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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