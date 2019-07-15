Рифат Жемалетдинов: Переход в «Рубин» – это не ошибка

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался о времени, проведенном в казанском «Рубине».
«Не считаю, что это была ошибка, – приводят «Известия» слова 22-летнего игрока. – Я много приобрел в Казани. Вырос как человек и как футболист. И приходил в «Локомотив» уже не как молодой игрок, а как состоявшийся».
Напомним, воспитанник «Локомотива» в 2016 году перешел в «Рубин», а спустя два года вернулся в родной клуб. В Казани Жемалетдинов провел 49 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
В понедельник в заключительном матче первого тура премьер-лиги «Локомотив» сыграет дома с «Рубином».
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