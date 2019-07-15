«Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Рубином» в последнем матче первого тура премьер-лиги.
В прошлом сезоне команды дважды играли в Москве: 5 декабря красно-зеленые победили соперника (1:0) в матче ¼ финала Кубка России, а 10 мая – крупно выиграли (4:0) в 28-м туре премьер-лиги.
В предыдущий раз «Рубин» побеждал (1:0) на стадионе «Локомотив» 29 апреля 2017 года, а после этого в трех матчах не забил ни одного гола.
Напомним, «Локомотив» уже открыл официальный сезон, завоевав Суперкубок России в матче с «Зенитом» (3:2).
Добавим, что в семи матчах первого тура шесть побед (из них пять – с разницей в один мяч) одержали хозяева. В еще одном матче была зафиксирована ничья.
Матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 15 июля на стадионе «Локомотив». Начало – 20:00 (мск).
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