Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Рубином»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» выиграет у «Рубина» в матче первого тура премьер-лиги.
«Команда Семина продемонстрировала высокий уровень физической готовности в матче за Суперкубок, в «Рубине же идет большая перестройка, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – К тому же в этом споре «Локо» изначальный фаворит, который играет дома. Прогноз – 2:0».
Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» дважды всухую победил «Рубин» в Москве (1:0 – в Кубке России и 4:0 – в чемпионате).
Матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 15 июля на стадионе «Локомотив» в Москве. Начало – 20:00 (мск).
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