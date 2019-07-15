Александр Соболев: В «Енисее» я маленько окреп Форвард «Крыльев Советов» сделал дубль в ворота ЦСКА.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче первого тура премьер-лиги на «Самара Арене».

«Мы были как одно целое, сражались, – сказал 22-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – В первом тайме было тяжело – мы выстояли, а во втором тайме было уже проще. Я считаю, что мы провели качественный матч и заслуженно забрали три очка.

В «Енисее» я маленько прибавил, потому что играл там постоянно и забивал. Маленько окреп и стал сильнее стоять на ногах.

На что способна команда? Все зависит от нас. Как будем играть – на таком месте и будем в таблице. На первый матч сильно смотреть не стоит».

Напомним, Соболев забил оба гола в ворота армейцев и на данный момент делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с полузащитником «Урала» Эриком Бикфалви.

В весенней части прошлого сезона Соболев выступал на правах аренды за «Енисей» и забил три гола в десяти матчах чемпионата.