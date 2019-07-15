Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно

«Этот клуб сделал очень большой шаг в историю, завоевав путевку в премьер-лигу, – сказал 35-летний уроженец Тамбова. – Можно только поздравить и руководителей клуба, и губернатора с таким достижением.
Всегда старался смотреть за «Тамбовом» и «Балтикой». Вот одной команде уже удалось выйти в премьер-лигу. Так что всегда следил, тем более у меня много друзей в команде и тренерском штабе.
В первом тайме было очень тяжело. К тому же, «Тамбов» очень хорошо контратаковал, были неплохие моменты у них, в штангу попали. Во втором тайме мы чуть-чуть добавили в начале и забили два мяча. Думаю, в первой игре «Тамбов» неплохо смотрелся и сыграл достойно».
Напомним, в матче с «Тамбовом» Жирков провел на поле 74 минуты и сделал голевую передачу на полузащитника Александра Ерохина, забившего первый гол.
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