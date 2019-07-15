Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно «Зенит» победил дебютанта премьер-лиги с разницей в один мяч.

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после матча первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1) высказался об игре команды из своего родного города.

«Этот клуб сделал очень большой шаг в историю, завоевав путевку в премьер-лигу, – сказал 35-летний уроженец Тамбова. – Можно только поздравить и руководителей клуба, и губернатора с таким достижением.

Всегда старался смотреть за «Тамбовом» и «Балтикой». Вот одной команде уже удалось выйти в премьер-лигу. Так что всегда следил, тем более у меня много друзей в команде и тренерском штабе.

В первом тайме было очень тяжело. К тому же, «Тамбов» очень хорошо контратаковал, были неплохие моменты у них, в штангу попали. Во втором тайме мы чуть-чуть добавили в начале и забили два мяча. Думаю, в первой игре «Тамбов» неплохо смотрелся и сыграл достойно».

Напомним, в матче с «Тамбовом» Жирков провел на поле 74 минуты и сделал голевую передачу на полузащитника Александра Ерохина, забившего первый гол.