Александр Григорян: Футбол – такая штука, что и главному тренеру можно зевнуть гол из раздевалки

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил игру команды в матче первого тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:2) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
«Видите, футбол – такая штука, что и главному тренеру можно зевнуть гол, выходя из раздевалки, – сказал Григорян на пресс-конференции. – В перерыве общались о том, что нужно внимательными выйти: и я зевнул гол, и команда – два. Казалось бы, если бы не эти два мяча за пять минут, можно было бы говорить о качественном матче с нашей стороны, но в этом и заключается мастерство команды, которая сегодня выиграла, потому что она использовала эту потерю концентрации на пять минут.
Можно говорить, что в целом мы провели достойный матч. Но его надо анализировать более глубоко. Раньше я часто на пресс-конференциях уже делал выводы, а потом, поработав на телевидении, понял, что это непрофессионально, и надо внимательно смотреть матч. В целом, «Зенит» победил заслуженно, а мы всего-навсего выглядели достойно».
Напомним, в начале второго тайма Александр Ерохин и Артем Дзюба забили два гола за две минуты. Единственный мяч у «Тамбова» на счету нигерийца Олы Муйивы.
«Тамбов» проводил свой первый в истории матч в премьер-лиге.
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