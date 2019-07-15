Жозе Моуринью: Если Португалию пригласят на Кубок Америки, Криштиану может выиграть его раньше Месси - Советский спорт
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15 июля 2019 11:32ФутболЛипкин Антон

Жозе Моуринью: Если Португалию пригласят на Кубок Америки, Криштиану может выиграть его раньше Месси

Португалец призвал КОНМЕБОЛ приглашать на Кубок Америки европейские команды.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посоветовал Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) пригласить на Кубок Америки сборную Португалии.

«Если КОНМЕБОЛ хочет увеличить свою аудиторию и сделать турнир более конкурентоспособным, им следует пригласить европейскую сборную, – приводит Legit.ng слова португальца. – Пригласите Испанию, Францию, Португалию. Если они пригласят Португалию, Криштиану (Роналду) может выиграть Кубок Америки раньше (Лионеля) Месси».

Напомним, на завершившемся в начале июля в Бразилии Кубке Америки сборная Аргентины заняла третье место. В качестве приглашенных команд в этом турнире участвовали Катар и Япония.

32-летний Месси вместе со своей национальной командой не выиграл пока ни одного титула.

Следующий Кубок Америки пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии.

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