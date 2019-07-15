«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи» (видео)

В ролике представлено то, что осталось за кадром видеотрансляции: приезд команды на стадион, эмоции болельщиков перед матчем, а также реакция скамейки запасных на события на поле. Завершается видео обращением к команде владельца клуба Леонида Федуна: «Так продолжать, биться, стараться. Легко не будет. Всем спасибо», – сказал Федун.
Напомним, единственный гол в матче на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил защитник Самуэль Жиго после подачи с углового полузащитника Фернандо.
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