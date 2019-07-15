Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне» (видео) За его переход чемпион Испании заплатил 120 млн евро.

Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн прибыл в расположение каталонского клуба, где провел первую тренировку с новыми партнерами.

Накануне, 14 июля, он подписал контракт, рассчитанный до 2024 года, и был представлен в качестве игрока сине-гранатовых.

Напомним, до переезда на «Камп Ноу» чемпион мира выступал за мадридский «Атлетико», с которым выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.