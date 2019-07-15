Председатель СД «Крыльев Советов»: У нас не было равнодушных ни на трибунах, ни на поле

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов подвел итоги матча первого тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0) на «Самара Арене».
«На трибунах «Самара Арены» собралось более 25 000 болельщиков, это хороший результат, – приводит слова Фетисова официальный сайт клуба. – Но мы знаем, что вместе мы можем больше. Главное, что вчера не было равнодушных ни на трибунах, ни на поле.
Наши болельщики здорово приветствовали и Сергея Корниленко, и Александра Анюкова, которые впервые вышли на «Самара Арену» в качестве тренера и игрока нашего клуба, и всех футболистов «Крыльев», которые были единым целым, настоящей командой».
Напомним, оба гола в ворота ЦСКА забил форвард Александр Соболев, вернувшийся в команду из аренды в «Енисее», где он выступал в весенней части сезона.
За день до игры «Крылья Советов» объявили о возвращении в клуб Александра Анюкова, который выступал за команду в 2000-2005 годах, после чего на протяжении 14 лет играл за «Зенит». В матче с ЦСКА он вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.
«Крылья Советов» победили дома ЦСКА впервые с 2007 года.
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