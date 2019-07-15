Касильяс не будет играть в следующем сезоне и войдет в руководство «Порту» Испанец станет связующим звеном между руководством и командой.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сообщил о том, что войдет в административный штаб клуба.

На тренировке команды 1 мая 38-летний испанец перенес инфаркт миокарда. После этого сообщалось, что он может завершить карьеру по состоянию здоровья, однако в начале июля стало известно, что голкипер начал предсезонную подготовку с другими игроками.

Теперь же «Порту» подтвердил, что Касильяс не будет играть в следующем сезоне, но останется в клубе. При этом о завершении карьеры игрока пока не сообщается.

«Я буду заниматься немного другим по сравнению с тем, что обычно делал на поле, – приводит официальный сайт клуба слова Касильяса. – Постараюсь установить связь между командой и клубом.

Президент сказал, что хотел бы, чтобы я остался, был рядом с игроками, молодежью, потому что будут большие изменения в составе. Постараюсь сделать максимум возможного, чтобы помочь партнерам».