Касильяс не будет играть в следующем сезоне и войдет в руководство «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс сообщил о том, что войдет в административный штаб клуба.
На тренировке команды 1 мая 38-летний испанец перенес инфаркт миокарда. После этого сообщалось, что он может завершить карьеру по состоянию здоровья, однако в начале июля стало известно, что голкипер начал предсезонную подготовку с другими игроками.
Теперь же «Порту» подтвердил, что Касильяс не будет играть в следующем сезоне, но останется в клубе. При этом о завершении карьеры игрока пока не сообщается.
«Я буду заниматься немного другим по сравнению с тем, что обычно делал на поле, – приводит официальный сайт клуба слова Касильяса. – Постараюсь установить связь между командой и клубом.
Президент сказал, что хотел бы, чтобы я остался, был рядом с игроками, молодежью, потому что будут большие изменения в составе. Постараюсь сделать максимум возможного, чтобы помочь партнерам».
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