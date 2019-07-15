Юрий Белоус: Прохоров считал, что Слуцкий был не в состоянии проявить волю и характер В 2015 году Слуцкий вывел сборную России на чемпионате Европы.

Известый менеджер Юрий Белоус рассказал о характере главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого. Белоус и Слуцкий работали в «Москве», которой владел миллиардер Михаил Прохоров.

– «Москва» в 2007 году в финале Кубка России в дополнительное время уступила московскому «Локомотиву», а на финише чемпионата страны упустила шанс пробиться в призовую тройку, не решив поставленных руководством задач.

Основная претензия со стороны прежде всего Прохорова заключалась в том, что Слуцкий был не в состоянии в самый ответственный момент проявить тренерские волю и характер. И поэтому мы проигрывали самые важные матчи — и финал Кубка России, и игры в борьбе за медали. Я рад, что у Слуцкого получилось. Хотя надо сказать, что какие-то моменты в словах нашего главного акционера были небезосновательны. Прохоров, кстати, в 2006 году присылал в команду психоаналитика, который тестировал Слуцкого. Я заключения не видел, но после этого Прохоров стал подводить к тому, что Слуцкого надо увольнять, – рассказал Белоус в интервью «РИА Новости».