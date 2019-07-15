Владимир Пономарев: Васин – игрок не для ЦСКА. И даже не для ФНЛ

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев после поражения ЦСКА от «Крыльев Советов» (0:2) раскритиковал защитника армейцев Виктора Васина.
– У армейцев беда с составом, особенно в обороне. Команда растеряла все оборонительные принципы. В защите уже играет кто попало. А ведь оборона – это очень сложный процесс. Гораздо сложнее, чем нападении. В атаке можно просто пинать мяч вперед, кто-нибудь да забьет. А тут одна ошибка приводит к голу в твои ворота. Меня просто обескуражила игра ЦСКА в защите.
Васин? Даже не хочу о нем говорить. Это игрок не для ЦСКА. И даже не для ФНЛ. Если команда претендует на высокое место в таблице, таких игроков в ней быть не должно, – сказал Пономарев в интервью «Евро-футбол.ру».
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