«Краснодар» предупрежден насчет Мусаева Бюрократия против молодых специалистов.

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Лисин сообщил, что российские клубы не имеют права отправлять на пресс-конференции тренеров, не имеющих необходимых лицензий. Вопрос об этом поднялся после запрета УЕФА на присутствие тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на тренерской скамейке во время еврокубковых матчей.

– Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к «Краснодару», соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать. Мы отправили письма во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ. Это ко всем клубам относится, – сообщил Лисин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее Мусаев получил лицензию «А», но еще не получил сертификат Pro от УЕФА.