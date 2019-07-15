«Краснодар» предупрежден насчет Мусаева

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Лисин сообщил, что российские клубы не имеют права отправлять на пресс-конференции тренеров, не имеющих необходимых лицензий. Вопрос об этом поднялся после запрета УЕФА на присутствие тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на тренерской скамейке во время еврокубковых матчей.
– Меры действительно приняты, потому что УЕФА применил санкции к «Краснодару», соответственно РФС тоже был вынужден отреагировать. Мы отправили письма во все 36 клубов РПЛ и ФНЛ, скоро эта информация поступит и в ПФЛ. Это ко всем клубам относится, – сообщил Лисин в беседе с корреспондентом ТАСС.
Ранее Мусаев получил лицензию «А», но еще не получил сертификат Pro от УЕФА.
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