Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни - Советский спорт
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15 июля 2019 17:58ФутболКоноплев Александр

Глушаков вернется в общую группу «Ахмата» в ближайшие дни

Футболист скоро будет в форме.

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о скором возвращении Дениса Глушакова в общую группу. Полузащитник перешел в грозненский клуб летом 2019 года.

«Денис Глушаков не смог принять участие в матче с «Краснодаром» из-за повреждения, полученного в конце летних сборов. В эти дни Глушаков продолжает заниматься по индивидуальной программе, и в зависимости от состояния в ближайшие дни начнет работу в общей группе», – написано на официальном сайте клуба.

В первом туре РПЛ «Ахмат» обыграл «Краснодар» – 1:0. Глушаков пропустил матч из-за травмы колена.

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