Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Сегодня, 15 июля, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поставил подпись под новым соглашением, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что новый контракт игрока рассчитан до 2024 года.

20-летний Маунт выступает в структуре лондонцев с шестилетнего возраста. В минувшем сезоне он играл на правах аренды за «Дерби Каунти», который тренировал бывший капитан «синих» Фрэнк Лэмпарди, ставший наставником «Челси» этим летом.

Маунт провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Very proud to have signed for an additional 5 years @ChelseaFC. I joined the club at the age of six and it feels ~* home. We have a great team, with so many exciting young players and I can’t wait to get the season started. 💙 #CFC pic.twitter.com/eu6xi936nz