Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото) - Советский спорт
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15 июля 2019 18:22ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Он является воспитанником «синих».

Сегодня, 15 июля, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поставил подпись под новым соглашением, о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что новый контракт игрока рассчитан до 2024 года.

20-летний Маунт выступает в структуре лондонцев с шестилетнего возраста. В минувшем сезоне он играл на правах аренды за «Дерби Каунти», который тренировал бывший капитан «синих» Фрэнк Лэмпарди, ставший наставником «Челси» этим летом.

Маунт провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

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