Хавбек «Челси», выступавший в «Дерби» под руководством Лэмпарда, продлил контракт с клубом (фото)

Сегодня, 15 июля, полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поставил подпись под новым соглашением, о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что новый контракт игрока рассчитан до 2024 года.
20-летний Маунт выступает в структуре лондонцев с шестилетнего возраста. В минувшем сезоне он играл на правах аренды за «Дерби Каунти», который тренировал бывший капитан «синих» Фрэнк Лэмпарди, ставший наставником «Челси» этим летом.
Маунт провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.
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