Александр Соболев: Васин допустил брак, но каждый человек ошибается

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался об игре защитника ЦСКА Виктора Васина.
Накануне, 14 июля, красно-синие проиграли самарскому клубу (0:2) в первом туре РПЛ. Оба мяча забил Соболев, а после игры многие эксперты раскритиковали Виктора Васина за его игру в обороне.
«Тяжело ли было играть против Васина? Тяжело. Виктор – хороший защитник, мощный, высокий. Да, в тех эпизодах он допустил брак, но каждый человек ошибается. Не удивлюсь, если в следующем матче Васин исправится и сам забьет», – заявил Соболев «Советскому спорту».
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