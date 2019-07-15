Александр Соболев: Васин допустил брак, но каждый человек ошибается Российский защитник долгое время лечился от разрыва связок колена.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев высказался об игре защитника ЦСКА Виктора Васина.

Накануне, 14 июля, красно-синие проиграли самарскому клубу (0:2) в первом туре РПЛ. Оба мяча забил Соболев, а после игры многие эксперты раскритиковали Виктора Васина за его игру в обороне.

«Тяжело ли было играть против Васина? Тяжело. Виктор – хороший защитник, мощный, высокий. Да, в тех эпизодах он допустил брак, но каждый человек ошибается. Не удивлюсь, если в следующем матче Васин исправится и сам забьет», – заявил Соболев «Советскому спорту».