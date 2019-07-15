«Локомотив» – «Рубин». Алексей Миранчук открыл счет - Советский спорт
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15 июля 2019 21:31ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» – «Рубин». Алексей Миранчук открыл счет

Нулевых ничьих в туре не будет.

В матче первого тура российской премьер-лиги «Локомотив» – «Рубин» забит первый мяч. Его автором стал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.

Это случилось на 67-й минуте.

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