«Локомотив» и «Рубин» разошлись миром

В матче первого тура чемпионата России «Локомотив» в Москве сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.
На 23-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти. На 66-й Алексей Миранчук открыл счет.
Равенство восстановил Хвича Кварацхелия, который на 76-й минуте поразил ворота бывшей команды.
РПЛ. 1-й тур
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: Ал. Миранчук, 66 – 1:0. Кварацхелия (Данченко), 76 – 1:1
Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук, 23 (перекладина)
«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов,, Мурило, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер (Коломейцев, 58)
«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, В.Денисов – Иг. Коновалов – Давиташвили (Кварацхелия, 66), Подберезкин (к) (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Башкиров – Марков
Предупреждения: Ан.Миранчук, 35. Мурило, 90+2 – Уремович, 18. В.Денисов, 82. Марков, 90+2
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
15 июля. Москва. «РЖД Арена». 10 732 зрителя