«Локомотив» и «Рубин» разошлись миром - Советский спорт
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15 июля 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

«Локомотив» и «Рубин» разошлись миром

Вторая ничья в туре после «Арсенал» – «Динамо» (1:1).

В матче первого тура чемпионата России «Локомотив» в Москве сыграл вничью с «Рубином» – 1:1.

На 23-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти. На 66-й Алексей Миранчук открыл счет.

Равенство восстановил Хвича Кварацхелия, который на 76-й минуте поразил ворота бывшей команды.

РПЛ. 1-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: Ал. Миранчук, 66 – 1:0. Кварацхелия (Данченко), 76 – 1:1

Нереализованный пенальти: Ан. Миранчук, 23 (перекладина)

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов,, Мурило, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Эдер (Коломейцев, 58)

«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, Сорокин, В.Денисов – Иг. Коновалов – Давиташвили (Кварацхелия, 66), Подберезкин (к) (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Башкиров – Марков

Предупреждения: Ан.Миранчук, 35. Мурило, 90+2 – Уремович, 18. В.Денисов, 82. Марков, 90+2

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

15 июля. Москва. «РЖД Арена». 10 732 зрителя

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