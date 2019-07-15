Вячеслав Чанов: Акинфееву распыляться чревато Легендарный вратарь защищает воспитанника.

Известный советский голкипер, тренер вратарей ЦСКА (2002-2014) Вячеслав Чанов считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не виноват в поражении от «Крыльев Советов» (0:2).

– Ну а как вратарю докричаться до тех же нападающих, которые находятся от него в 60-70 метрах? Конечно, на поле должен быть, как минимум, еще один лидер, который в состоянии, когда надо, подсказать и поддержать молодого, а когда надо – напихать.

Надеюсь, скоро после травмы вернется Алан Дзагоев. Он-то как раз подходит на роль лидера по опыту и возможностям воздействия на молодых. Но все равно, в его случае надо ждать полного восстановления физических кондиций. В таких обстоятельствах тяжело быть «лектором» для всей команды, полузащитников, нападающих. Распыляться чревато. Ведь цена ошибки вратаря – колоссальна, – сказал Чанов в интервью «Советскому спорту».