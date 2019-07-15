Защитник «Рубина»: Теперь мы проповедуем более атакующую игру

Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович отметил изменения в игре своей команды после смены тренерского штаба.
Сегодня, 15 июля, клуб из Татарстана сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в рамках первого тура РПЛ.
«Мы провели достойный матч. Надеюсь, что и в следующем матче с «Динамо» сыграем не хуже.
В чем отличие Бердыева и Шаронова? При Бердыеве мы играли в три защитника, при новом тренере – в четыре. Теперь мы проповедуем более атакующую игру. Сегодня мы играли гораздо лучше, чем раньше», – передает слова защитника Sport24.ru.
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