Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото)

Сегодня, 16 июля, полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф покинул команду и перебрался в «Эвертон». О других деталях сделки не уточняется.
Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется «ирискам» в 10 млн фунтов.
29-летний англичанин выступал за «горожан» с 2015 года. За это время он помог команде дважды выиграть АПЛ, Кубок страны и три Кубка лиги, отыграв 89 матчей.
В минувшем сезоне «Эвертон» занял 8-е место в таблице чемпионата Англии.
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