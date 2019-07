Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото)

Сегодня, 16 июля, полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф покинул команду и перебрался в «Эвертон». О других деталях сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется «ирискам» в 10 млн фунтов.

29-летний англичанин выступал за «горожан» с 2015 года. За это время он помог команде дважды выиграть АПЛ, Кубок страны и три Кубка лиги, отыграв 89 матчей.

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 8-е место в таблице чемпионата Англии.

🔵 | «Hopefully we can push together, fans and players, to do something special.»