Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото) - Советский спорт
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16 июля 2019 00:05ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Манчестер Сити» Делф стал игроком «Эвертона» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 16 июля, полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф покинул команду и перебрался в «Эвертон». О других деталях сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется «ирискам» в 10 млн фунтов.

29-летний англичанин выступал за «горожан» с 2015 года. За это время он помог команде дважды выиграть АПЛ, Кубок страны и три Кубка лиги, отыграв 89 матчей.

В минувшем сезоне «Эвертон» занял 8-е место в таблице чемпионата Англии.

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