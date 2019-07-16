Воспитанник «Барселоны» уступил де Йонгу 21-й номер (фото)

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг будет выступать за каталонский клуб под номером 21.
Как сообщает клубная пресс-служба, хавбек получил этот номер от испанского полузащитника Карлеса Аленьи. Отмечается, что воспитанник сине-гранатовых начнет новый сезон под номером 19.
Минувший сезон 22-летний де Йонг провел в «Аяксе», с которым выиграл чемпионат страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Что касается «Барселоны», то коллектив Эрнесто Вальверде досрочно выиграл примеру.
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