Воспитанник «Барселоны» уступил де Йонгу 21-й номер (фото) - Советский спорт
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16 июля 2019 00:18ФутболГичунцев Артур

Воспитанник «Барселоны» уступил де Йонгу 21-й номер (фото)

Голландец перебрался на «Камп Ноу» за 75 млн евро.

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг будет выступать за каталонский клуб под номером 21.

Как сообщает клубная пресс-служба, хавбек получил этот номер от испанского полузащитника Карлеса Аленьи. Отмечается, что воспитанник сине-гранатовых начнет новый сезон под номером 19.

Минувший сезон 22-летний де Йонг провел в «Аяксе», с которым выиграл чемпионат страны, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Что касается «Барселоны», то коллектив Эрнесто Вальверде досрочно выиграл примеру.

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💥 New numbers: @frenkiedejong 2️⃣1️⃣ @carlesalenya 1️⃣9️⃣

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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