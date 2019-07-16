Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство Итальянец возглавил туринский клуб этим летом.

Хавбек «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал решение Маурицио Сарри подписать контракт с «Ювентусом».

Отметим, что специалист тренировал «Наполи» с 2015 по 2917 год и за это время дважды выигрывал серебряные медали серии А.

«Как я уже говорил, для нас, неаполитанцев, это предательство. Теперь нам надо сосредоточиться на себе и постараться обыграть его. Скудетто – наша общая мечта, и мы снова попытаемся его завоевать», – заявил Инсинье, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia.